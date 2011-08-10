《外汇动态》美元/日圆可能跌向纪录低位,因市场人士测试日央行决心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0140GMT---美元/日圆可能跌向3月所创纪录低位,冈山证券资深经理Tsutomu Soma表示,主因市场人士测试日本当局的决心所致.
在看到韩国等亚洲央行上日进场抛售美元后,市场关注日央行会否进场干预.
"美元/日圆的趋势显然为下跌.继美国联邦公开市场委员会(FOMC)昨日会後,美元/日圆将下测低点.市场很有可能将美元压向76.25的纪录低位,以测试日本当局的决心,"Soma表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。