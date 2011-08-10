《外汇动态》美元/日圆可能跌向纪录低位,因市场人士测试日央行决心

0140GMT---美元/日圆可能跌向3月所创纪录低位,冈山证券资深经理Tsutomu Soma表示,主因市场人士测试日本当局的决心所致.

在看到韩国等亚洲央行上日进场抛售美元后,市场关注日央行会否进场干预.

"美元/日圆的趋势显然为下跌.继美国联邦公开市场委员会(FOMC)昨日会後,美元/日圆将下测低点.市场很有可能将美元压向76.25的纪录低位,以测试日本当局的决心,"Soma表示.