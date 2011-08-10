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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 10:09 BJT

〔伦敦金属〕期铜上涨,受美联储维持低利率声明提振

路透上海8月10日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三上涨,此前美国联邦储备理事会(FED)史无前例宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率,暂时止住了全球股市的大跌势头.

0144GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨2.4%,报每吨8,940美元,该期约前一交易日下跌0.6%.

上海期交所交易主力10月期铜合约SCFcv1上涨1.6%,报每吨67,000元人民币.该期约前一交易日下跌2.5%.

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