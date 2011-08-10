〔德国经济〕出口业虽面临威胁但前景仍乐观,因订单流量增加

路透柏林8月9日电---德国工商联会(DIHK)周二称,德国出口业2011年正迈向丰收之路.这要归功于订单流量增加,将使德国出口业在快速恶化的全球经济中安然过关.

德国工商联会的外贸专家Ilja Nothnagel对路透说,联会相信出口业今年营收将增加11%,并重申稍早前的预估,称德国的出口销售将首度超越1万亿(兆)欧元.

德国统计局周二的数据显示,进口意外增加以及出口下滑,缩减了德国6月贸易顺差,令德国的成长平衡更加转向其国内需求.

一位分析师说,这可能标志着未来数月的趋势.

全球经济处境周二更加困难,因股市暴跌,投资者对欧美控制债务水平和扭转衰退前景的能力失去信心.

不过Nothnagel说,德国出口前景仍持续乐观.

"今年初令人陶醉的数据现在已成过去...不过没有理由开始为(出口业者)唱挽歌."

他说强劲的未交货订单令出口业形势大好,新业务仍处于增速.(完)