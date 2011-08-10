〔澳新汇市〕澳元、新西兰元守住涨幅,关注中国贸易数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/威灵顿8月10日电---澳元、新西兰元周三守住其在海外市场的亮丽涨幅,美国政策制定者誓言维持低利率政策至2013年中期,令股市和商品市场大涨,因而扶助澳元、新西兰元.
澳元/美元AUD=D4持坚在约1.0325美元.在美国联邦储备理事会(FED)宣布至少再维持两年低利率政策之後,澳元在海外市场大涨3.4%,至1.0418美元.
市场聚焦将于周三稍晚公布的中国贸易数据.中国是澳洲的重要出口市场,澳元对中国的消息特别敏感.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。