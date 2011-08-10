〔澳新汇市〕澳元、新西兰元守住涨幅,关注中国贸易数据

路透悉尼/威灵顿8月10日电---澳元、新西兰元周三守住其在海外市场的亮丽涨幅,美国政策制定者誓言维持低利率政策至2013年中期,令股市和商品市场大涨,因而扶助澳元、新西兰元.

澳元/美元AUD=D4持坚在约1.0325美元.在美国联邦储备理事会(FED)宣布至少再维持两年低利率政策之後,澳元在海外市场大涨3.4%,至1.0418美元.