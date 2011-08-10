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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 10:57 BJT

〔美股业绩〕迪士尼第三季业绩胜过预估,受广告营收强劲扶助

路透洛杉矶8月9日电---迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)第三季业绩超过华尔街预估,因广告营收强劲提振其有线电视网络业务业绩,激励股价盘後上涨.

迪士尼股价盘後最多上涨3%,最高达35.75美元,常规交易时段收于34.70美元.公司旗下媒体网络业务第三季营收增长5%至49.5亿美元,优于预期.

迪士尼第三季营收达106.8亿美元,高于预估的105亿美元.

公司第三季净利为14.8亿美元,合每股盈馀(EPS)0.77美元,上年同期为13.3亿美元或0.67美元.第三季扣除特定项目EPS为0.78美元,汤森路透I/B/E/S对EPS的预估均值为0.73美元.

与其它媒体业者不同,迪士尼广告营收大增,提振其ESPN体育网络和其它有线电视网络业绩.但关于经济的忧虑,引发消费者可能减少去电影院和主题公园次数、或者广告商因公司预算紧张而削减广告投放的担忧.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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