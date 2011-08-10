〔美股业绩〕迪士尼第三季业绩胜过预估,受广告营收强劲扶助

公司第三季净利为14.8亿美元,合每股盈馀(EPS)0.77美元,上年同期为13.3亿美元或0.67美元.第三季扣除特定项目EPS为0.78美元,汤森路透I/B/E/S对EPS的预估均值为0.73美元.

与其它媒体业者不同,迪士尼广告营收大增,提振其ESPN体育网络和其它有线电视网络业绩.但关于经济的忧虑,引发消费者可能减少去电影院和主题公园次数、或者广告商因公司预算紧张而削减广告投放的担忧.(完)