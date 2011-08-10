《全球市场》亚洲股市追随美股反弹,金价及瑞郎持坚于近纪录高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日经指数上涨1.2%,MSCI日本以外亚太地区股指上涨3.2%
* 金价、瑞郎持坚于接近纪录高位
* 美国原油升回每桶80美元上方
路透新加坡8月10日电---亚洲股市周三追随美股反弹,美国联邦储备理事会(FED)史无前例宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率,暂时止住了全球股市的大跌势头.
不过投资人担心美联储此举的意涵--这表示其预估美国经济疲软的时间将较先前预估更长--而这种想法支撑了诸如黄金和瑞郎等避险资产的需求.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。