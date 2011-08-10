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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 11:08 BJT

《全球市场》亚洲股市追随美股反弹,金价及瑞郎持坚于近纪录高位

* 日经指数上涨1.2%,MSCI日本以外亚太地区股指上涨3.2%

* 金价、瑞郎持坚于接近纪录高位

* 美国原油升回每桶80美元上方

路透新加坡8月10日电---亚洲股市周三追随美股反弹,美国联邦储备理事会(FED)史无前例宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率,暂时止住了全球股市的大跌势头.

不过投资人担心美联储此举的意涵--这表示其预估美国经济疲软的时间将较先前预估更长--而这种想法支撑了诸如黄金和瑞郎等避险资产的需求.

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