《全球市场》亚洲股市追随美股反弹,金价及瑞郎持坚于近纪录高位

路透新加坡8月10日电---亚洲股市周三追随美股反弹,美国联邦储备理事会(FED)史无前例宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率,暂时止住了全球股市的大跌势头.

不过投资人担心美联储此举的意涵--这表示其预估美国经济疲软的时间将较先前预估更长--而这种想法支撑了诸如黄金和瑞郎等避险资产的需求.