〔台湾货币市场〕273天期国库券的决标贴现率料落在0.80-0.85%

路透台北8月10日电---台湾财政部周三中午将标售273天期国库券.交易人士预估,资金环境趋松,且外商银行手中尚有馀钱,决标贴现率预估在0.80-0.85%,低于30天期央行存单利率--0.87%.

路透周三访查三家外商银行、三家本地银行以及二家票券商.其中本地银行以及票券商认为,若是其决标贴现率低于目前央行30天期存单--0.87%,承接意愿很低.因此外商银行出手力道即成为本次标售结果的关键.

"现在手中有一点钱...央行没有收外商的30天期存单,"一位外商银行交易员表示.

但也有另外一家欧系外商银行的交易员说,原本外商银行普遍呈现多钱的,只不过今年以来经过了欧债危机、美债危机,目前欧系的外商银行投资变得明显保守,可能影响竞标意愿.

"若是外商银行下单力道薄弱一点,也不排除往0.85%或以上靠拢,"一位欧系外商银行交易员说.

财政部上一次在3月29日标售同天期国库券,其决标贴现率是0.767%,当时的30天期存单利率在0.74%.

台湾央行将在午间代财政部公布标售结果,金额300亿台币,周四(11日)交割.

以下为今年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68

2010年

12月13日 273 300亿 0.700 2.43

11月25日 91 250亿 0.425 4.28

11月10日 182 200亿 0.550 4.97

10月28日 273 300亿 0.637 2.68

10月21日 364 250亿 0.666 3.96

9月28日 182 300亿 0.550 2.90

8月31日 273 250亿 0.450 6.37

8月 3日 273 300亿 0.593 3.80

7月23日 91 350亿 0.358 3.99

4月12日 273 250亿 0.556 7.07

3月31日 182 200亿 0.500 6.73

3月26日 273 250亿 0.685 3.55

2月 6日 182 250亿 0.179 4.49 (完)

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