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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 11:47 BJT

〔台湾债市〕附买回利率平稳,因投信提前因应股利发放

路透台北8月10日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.虽有南亚塑(1303.TW)现金股利发放,投信端多已提前准备,今日市场资金状况较上日偏松.

资金调度人士并表示,前几日台股狂泻,投信业随政府基金进场护盘,已连续二日买超,今日台股翻红,又见部分资金重新投往股市,预估接下来还会有交割款陆续自RP市场抽离.不过,投信端尚有余钱,料有缺口补齐也不难.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,同于上日.

本地时间上午11:39时,台湾股市加权股价指数.TWII大涨2.86%,报7,707.29点.

周三有南亚塑发放现金股利,金额369亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 黄凯

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