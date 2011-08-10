〔台湾债市〕附买回利率平稳,因投信提前因应股利发放

资金调度人士并表示,前几日台股狂泻,投信业随政府基金进场护盘,已连续二日买超,今日台股翻红,又见部分资金重新投往股市,预估接下来还会有交割款陆续自RP市场抽离.不过,投信端尚有余钱,料有缺口补齐也不难.