〔台湾债市〕附买回利率平稳,因投信提前因应股利发放

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月10日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳.虽有南亚塑(1303.TW)现金股利发放,投信端多已提前准备,今日市场资金状况较上日偏松.
资金调度人士并表示,前几日台股狂泻,投信业随政府基金进场护盘,已连续二日买超,今日台股翻红,又见部分资金重新投往股市,预估接下来还会有交割款陆续自RP市场抽离.不过,投信端尚有余钱,料有缺口补齐也不难.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,同于上日.
本地时间上午11:39时,台湾股市加权股价指数.TWII大涨2.86%,报7,707.29点.
周三有南亚塑发放现金股利,金额369亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。