版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 11:18 BJT

〔日本债市〕公债价格上扬,受美联储维持低利率的承诺提振

路透东京8月10日电---日本政府公债周三普遍上扬,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺继续维持利率在近零水准两年的时间,将美债收益率(殖利率)推至新低,但日债涨势受限,因投资人对于进一步压低收益率持审慎态度.

在现货公债方面,20年期和30年期的超长债表现居前,扳回周二40年期公债标售疲弱带动的跌势.市场人士称,日本央行直接买进10年期以上的日债,协助支撑了超长债.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐