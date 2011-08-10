〔日本债市〕公债价格上扬,受美联储维持低利率的承诺提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月10日电---日本政府公债周三普遍上扬,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺继续维持利率在近零水准两年的时间,将美债收益率(殖利率)推至新低,但日债涨势受限,因投资人对于进一步压低收益率持审慎态度.
在现货公债方面,20年期和30年期的超长债表现居前,扳回周二40年期公债标售疲弱带动的跌势.市场人士称,日本央行直接买进10年期以上的日债,协助支撑了超长债.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。