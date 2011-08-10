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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 11:26 BJT

《外汇动态》美元/韩元削减跌势,因股票资金持续流出

0259GMT---美元/韩元KRW=KFTC扳回稍早多数跌幅,因股票资金持续流出,且部份当地银行间投机客建立美元多仓.

美元/韩元低见1,073.5後,目前跌0.6%至1,081.2.

"部份市场人士因外资出脱股票相关需求,而增持美元仓位,"首尔一外资银行交易员表示.

外资今日迄今已卖超韩股1.01万亿韩元(9.281亿美元),略低于上日全日卖超1.17万亿韩元的规模.

海外投资人亦卖超韩国公债期货1,586亿韩元.

美元/韩元14日相对强弱指标(RSI)亦自上日的70.6降至64.0,显示汇价已脱离超买状态.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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