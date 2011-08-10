〔全球金市〕金价持坚于接近历史高位,经济隐忧挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月10日电---黄金周三走高,徘徊在前一交易日触及的历史高位每盎司约1,778美元附近,但是在美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布维持低利率政策激励股市反弹之後,金价涨幅可能受限.
亚洲股市周三追随美股反弹,此前美联储史无前例宣布将再维持至少两年的趋近零指标利率,尽管此举也印证了美国经济疲软的时间将较先前预估更长.
0258GMT,金价XAU=上涨11.89美元,报每盎司1,755.29美元.黄金周二触及纪录高位1,778.29.全球股市因忧心美欧债务危机拖累经济成长而暴跌之後,金价三日累计涨幅创下自2008年底金融危机以来最大.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。