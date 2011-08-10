〔东京汇市〕美元脱离美联储声明之後的低位,但反弹空间有限

* 美元料继续是受青睐的融资货币

* 美联储承诺近零利率再维持至少两年

* 美元外主要货币/日圆卖盘及停止单令美元/日圆承压

* 市场可能测试日本遏制日圆涨势的决心--交易员

路透悉尼/新加坡8月10日电---美元/澳元周三小升,但是在美国联邦储备理事会(FED)宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率後,美元的反弹有限.美联储此举料将使美元在利差交易中继续成为受青睐的融资货币.

美联储的宣示激起风险资产在前一交易日反弹,提振美股并帮助澳元收复部分近来沉重的跌幅.

Rabobank的分析师Philip Marey说,美联储的决定对以美元作为融资货币的利差交易者是好消息.