〔东京汇市〕美元脱离美联储声明之後的低位,但反弹空间有限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 美元料继续是受青睐的融资货币
* 美联储承诺近零利率再维持至少两年
* 美元外主要货币/日圆卖盘及停止单令美元/日圆承压
* 市场可能测试日本遏制日圆涨势的决心--交易员
路透悉尼/新加坡8月10日电---美元/澳元周三小升,但是在美国联邦储备理事会(FED)宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率後,美元的反弹有限.美联储此举料将使美元在利差交易中继续成为受青睐的融资货币.
美联储的宣示激起风险资产在前一交易日反弹,提振美股并帮助澳元收复部分近来沉重的跌幅.
Rabobank的分析师Philip Marey说,美联储的决定对以美元作为融资货币的利差交易者是好消息.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。