〔表格〕台湾股市外资及陆资卖超317.61亿台币,连续第七日卖超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月10日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股大幅卖超317.61亿台币,尽管台股.TWII收盘劲扬3.25%.今日亦为连续第七日卖超,累计金额为1,413.75亿.
三大法人今日合计卖超301.74亿台币,上交易日修正後为卖超308.55亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
8/10 -317.61 -6.51 +22.38 -301.74
8/9 -330.50r +17.97r +3.99r -308.55r
8/8 -315.13 -25.30r +4.34r -336.10r
8/5 -156.16 -43.40r -1.30r -200.86r
8/4 -71.12 -21.47r +5.46r -87.13r
8/3 -178.87 -2.79r -2.61r -184.27r
8/2 -44.36r -7.74r +7.51r -44.59r
8/1 +63.54 +17.29r +1.67r +82.50r
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本月累计 -1,350.21 -71.96 +41.42 -1,380.75
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。