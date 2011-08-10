版本:
中国
债券 | 2011年 8月 10日 星期三 14:23 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初跳涨,此前美联储承诺维持低利率

路透伦敦8月10日电---德国公债周三追随美国公债脚步开高,此前美国联邦储备理事会(FED)宣布将把趋近零的指标利率再维持至少两年.

短期美债收益率(殖利率)在海外市场大跌,两年期、三年期、五年期券种均创下新低.分析师猜测美联储最终仍需施行新的刺激措施.

"如果他们承诺保持低利率政策直到2013年,那麽市场担心前景是非常坏的."一位交易员说.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐