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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 14:30 BJT

〔澳洲股市〕收涨2.6%,银行股和矿业股领涨

路透墨尔本8月10日电---澳洲股市周三上涨2.6%,由银行股和矿业股领涨,受助于中国优于预期的出口数据,以及美国政策制定者将采取措施刺激经济的迹象.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数上涨106.5点至4,141.3点,延续周二1.2%的涨幅.指数目前从4月高点已下跌逾16%.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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