〔台湾汇市〕台币兑美元收升4分,股市回稳及人民币走强有撑

路透台北8月10日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值4分.因美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持近零利率将至少再两年,全球股市回稳,以及人民币再创历史新高,皆给予台币支撑.

汇银人士指出,今日外资仍以汇出偏多,不过出口商于汇价逢低持续抛汇,加上海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,寿险业者不断放空美元部位,令美元对台币一周期换汇点折价幅度加深,均推升台币现汇走势.

交易商并表示,尽管此前美联储谈话缓和市场的恐慌情绪,促全球股汇跌深反弹,但在美国政府释出更多振兴经济措施,并向市场注入更多流动性之前,市场信心脆弱,交投保守且缺乏方向,明日台币汇价先看28.85-29.05元间.

"除非有第三次量化宽松政策(QE3)出现,热钱才可能重回亚洲,"一位外商银行人士说,"不然在那之前,只要股市走跌和风险胃纳降低都易使亚币走软."

台股今日虽然收盘大涨两百逾点,但外资则连续第三日卖超台股逾300亿台币,累计金额已达963.24亿.不过,与外资于台北汇市汇出金额相比,两者仍有段差距,银行间将持续关注外资动态.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘劲扬3.25%,报7,736.32点;外资及陆资在台股大幅卖超317.61亿台币,为连续第七日卖超,累计金额为1,413.75亿.[ID:nCT0390406]

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三即期汇价收创历史新高.美联储再保持近零利率两年承诺,进一步削弱国际美元的吸引力,隔夜美元大跌助推人民币汇价大涨.[CNY/CN]

美联储周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至2013年中期,并称美国经济增长步伐要远较预期疲弱,并考虑是否将进一步采取行动.[ID:nCN1888763]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.010 29.050 28.935-29.050 29.050 12.73 16.31

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.940 29.003 28.940-28.988 28.975 5.28 6.42

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.100/-0.085 -0.020/-0.010

美元/台币六个月期 -0.360/-0.320 -0.240/-0.220

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