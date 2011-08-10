《热点透视》亚洲股市狂跌反映出三点忧虑

(本文为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 程琳

路透香港8月9日电---华尔街的颓势令亚洲股市大梦初醒.对该地区出口状况的担心是原因之一,亚洲仍依赖西方资本市场分流储蓄是原因之二.尽管股市和经济不应混为一谈,但若股市大跌,像港股一周跌去14%,韩股跌去15%那样的情况,若是导致消费者和企业推迟支出及投资,就能够损害经济增长.

在该地区经济体处境相对不错,且对出口的依赖明显下降之时,这种担心似乎有些多馀.亚太国家国内消费和投资增多,降低了出口占其国内生产总值(GDP)的比重;世界银行数据显示,这一比例从2008年35%的峰值降到25%.在中国,这一比重从2008年的35%降至2010年的30%.

但经济是否真已转型摆脱出口依赖,还值得商榷.以中国为例,其出口自2006年以来不断下滑,但只是降回2003年的水平.商品出口数量即便是稍有改变,也会对难以量化的消费和投资产生影响,例如相关生产工人的生计和支出都会受到牵连.

金融市场与西方世界保持紧密相连.尽管亚洲产生的财富规模占全球比例不断上升,但多数都再投资于美国,其中一些低息资金又流回高增长的亚洲市场.若是提供资本、主导这种三角贸易的银行及其它机构受到威胁,亚洲相对较小的市场就可能缺氧.例如,欧洲债务危机可能危及欧洲银行业提供给亚洲约9,030亿美元的贷款.亚洲填补这块缺失资金倒是不成问题,但由此遭受的困顿也非同小可.

不过,就算没有信贷紧缩或出口下滑,消费者和企业还是会受到打击.当股价下跌,财富蒸发时,消费者会感到自己变得穷困,企业的不确定感会上升.市场因而可能不仅仅是经济预期的风向标,如果信心不足的局面持续下去,市场还可能预示着未来趋势.(完)