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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 14:50 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元脱离FOMC声明後低位,瑞郎持稳

0632GMT--美元从美国联邦公开市场委员会(FOMC)誓言再维持两年低利率的重击中回稳,但是美元的前景是一片黑暗.

美元/瑞郎CHF=报0.7244瑞郎,脱离周二的纪录低位0.7068.欧元/瑞郎持平在1.0385.此前在FOMC声明之後欧元/瑞郎一度触及纪录低位1.0075.

美元/日圆JPY=下跌0.4%,报76.75日圆,距离纪录低位76.25不远.市场慎防日本央行再次干预.

澳元/美元AUD=D4下跌0.3%至1.0333,此前在FOMC声明之後澳元/美元曾大涨约0.05美元,升破1.0400美元.欧元/美元EUR=日内下跌0.3%,报1.4322,周二上涨1.4%.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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