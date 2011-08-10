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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 14:53 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在纪录高位附近,涨幅或将受限

* 现货金瞄准每盎司1,796美元--技术分析

* 关注将在1800GMT公布的美国7月联邦预算

路透新加坡8月10日电---金价周三在亚洲市场持稳,徘徊在前一交易日触及的历史高位每盎司约1,778美元附近,但是在美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布维持低利率政策激励股市反弹之後,金价涨幅可能受限.

亚洲股市周三追随美股反弹,此前美联储史无前例宣布将再维持至少两年的趋近零指标利率,不过此举也印证了美国经济疲软的时间将较先前预估更长.

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