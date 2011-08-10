〔国际油市〕布兰特原油升破每桶105美元,受美联储维持低利政策提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月10日电---布兰特原油周三上涨3美元,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率,令美元承压,帮助油价逆转跌势.
美联储前所未有的决定引发投资人重新拥抱以美元为融资货币的风险资产.使得美股.SPX创下逾两年来单日最大涨幅,铜价飙升逾2%.
虽然中国7表观石油进口触及一年低位,油价仍然走高.[ID:nCN1889753]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。