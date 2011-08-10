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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 15:09 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升破每桶105美元,受美联储维持低利政策提振

路透新加坡8月10日电---布兰特原油周三上涨3美元,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布将再维持至少两年趋近零的指标利率,令美元承压,帮助油价逆转跌势.

美联储前所未有的决定引发投资人重新拥抱以美元为融资货币的风险资产.使得美股.SPX创下逾两年来单日最大涨幅,铜价飙升逾2%.

虽然中国7表观石油进口触及一年低位,油价仍然走高.[ID:nCN1889753]

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