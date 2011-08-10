〔台湾债市〕殖利率量缩走低,受美国零利率政策前景带动

路透台北8月10日电---台湾债市殖利率周三量缩走低.在美国联邦储备理事会(FED)透露经济复苏疑虑,并承诺维持零利率至少再两年後,台债殖利率随美债殖利率下测.不过,成交量缩透露观望气氛.

交易商表示,在欧洲债信危机未除而美国景气展望亦疲弱下,以出口为导向的台湾经济未来难保不受影响.台湾的通膨前景是否足以支持台湾央行在9月底再次升息,将成为交易商下一个思考的课题.

"金融情势还是动荡,景气展望也是不佳,如果全世界这种情况持续,中线来说,说不定央行9月就停止升息."一证券商交易人士称.

"环境还是有利台债多头."他预估五年券100/6A00106=TWO明日主要交易区间在1.06-1.11%,美股及美债是否续涨或是修正,将牵动台债明日走向.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动,此举提振美股反弹,并推低短期美国公债收益率(殖利率)至纪录低位.[FED-CMN]

台湾股市与亚股今日追随美股反弹大涨,加权股价指数.TWII收扬3.25%,报7,736.32点.

在揣测FED可能再次买进美债以释出资金,刺激经济增长下,指标10年期美债US10YT=RR殖利率周二在美国盘中一度测试2008年12月创下的纪录低位2.04%,稍後回升至2.21%左右.两年、三年和五年期公债殖利率均创下新低.[ID:nCN1884705]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.80 1.0825 1.0730-1.0925 229.5

10 100/5 A00105=TWO -3.20 1.3705 1.3450-1.3800 98.5

20 100/7 A00107=TWO -0.01 1.7999 1.7999-1.8190 4.5

30 100/8 A00108=TWO -0.30 1.9450 1.9200-1.9495 4.5

* 表创该期券交易以来殖利率日低

另一公股银行交易人士指出,预期景气走缓疑虑将促使央行9月底将停止升息,上周五标售的一年期央行存单利率1.054%将成为顶部,一旦一年期存单利率的铁板松动,台债短券亦将打开下测空间,五年券中长线有机会再测1%.

他并指出,筹码结构面上,目前市场上空手者居多数,因此一旦殖利率再朝低点下测,空手补券需求料大于下档卖压.

不过,前述证券商人士则认为,近日殖利率呈现量缩走低,意谓市场气氛并非一面倒偏多,成交量缩透露出不寻常的讯号.

"没看过这种多头,量那麽少.以前多头都是量滚量."他认为,目前殖利率乖离过大,风险与报酬已不成比例,空手者或将等候殖利率反弹修正再找买点.

他并认为,目前殖利率已反应9月底时央行有50%机率将停止升息.若将时间拉长至年底,目前或为台债买点,但以交易商短线心态,目前殖利率料已为波段底部.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7999

10 100/5 A00105=TWO 1.3705

5 100/6 A00106=TWO 1.0825

2 100/3 A00103=TWO 0.8300 (完)