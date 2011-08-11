台湾已公布经济指标--2011/8/11

标题新闻：日本丰田汽车与铃木汽车同意展开正式谈判，希望在多项领域达成合作
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +1.32% +1.93% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 4,007.66 4,003.26 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 +17.6% +10.8% 9/8 --
商品进口(y/y) 7月 +14.0% +12.5% 9/8 --
领先指标(m/m) 6月 +0.2% +0.2%r 8/26 --
M2货币总计数(y/y) 6月 +5.99% +6.14% 8/25 --
重贴现率(%) 6月30日 1.875% 1.75% -- --
外销订单(y/y) 6月 +9.18% +11.53% 8/19 --
工业生产(y/y) 6月 +3.61% +7.56%-r 8/23 --
季调失业率 6月 4.40% 4.41% 8/22 --
经常帐盈馀(亿美元) 第一季 +107.5 +92.5-r 8/19 --
国际收支(亿美元) 第一季 +45.9 +34.0 8/19 --
国内生产总值统计值(GDP)第二季 +4.88%-p +6.55%-p 8/18 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
经济指标预测或公布日程
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
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中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
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“图表中方方面面都显示金价将上涨。”黄金交易商GoldSilver Central驻新加坡主管Brian Lan并称，金价可能测试1,230美元。
恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)