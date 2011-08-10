〔台湾新债〕台积电下周三标售180亿台币公司债,分五、七及10年期--承销商

路透台北8月10日电---台湾证券承销商周三表示,全球晶圆龙头台积电(2330.TW)将于下周三(17日)标售180亿台币无担保公司债,期限分别为五年、七年及10年.

据证券商所接到的竞价通知,台积电预计发行五年期70亿台币、七年期70亿台币,及10年期40亿台币,各年期都有50%的增减幅度.投标截止时间为下周三下午5点.

证券商表示,预期台积电将在投标截止後一至两天内宣布结果,并预订在9月发行.

一大型承销商人士表示,市场料对此批公司债兴趣颇高,以台积电twAAA的信评等级,或可以国营机构台电或中油的公司债利率做为参考.不过,因近日利率市场变动颇大,暂难预估得标落点.

台湾中国石油公司[CHIP.UL]在7月中标售公司债,其中68亿台币10年券以1.70%定价,落于市场预估的1.65-1.70%区间的高端.

受到全球经济趋缓甚或衰退的疑虑冲击,台湾指标五年期公债殖利率A00106=TWO自8月以来已累计大跌13.2基点,周三收报1.0825%.

台积电(TSM.N)周二表示,其董事会核准在台湾市场募集无担保普通公司债,以筹集长期低固定利率资金,资金额度不超过350亿台币.

该公司上一次发行公司债为2002年,金额约145亿台币.参看细节,路透终端机客户请点选(here)

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