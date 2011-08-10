《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月10日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:跌破1.4055/14美元区域,将打开跌向1.3951的空间.近期阻力位在1.4536.
美元/日圆:关键支撑在76.25日圆,跌破此处将暴露心理价位75.00日圆.阻力位在77.86日圆.
英镑/美元:突破1.6478美元将铺平涨向1.6547的道路.近期支撑在1.6176.
美元/瑞郎:跌破0.7071瑞郎将剑指0.7000瑞郎的心理关口.阻力位在0.7593.
澳元/美元:跌破0.9928美元,将打开进一步跌向0.9781的空间.初始阻力位在1.0505.
纽约 当日 今年来 2010年
0711GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.4344 1.4368 -0.17 +7.23 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.72 77.08 -0.47 -5.46 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 110.08 110.77 -0.62 +1.36 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.7238 0.7224 +0.19 -22.46 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.6266 1.6313 -0.29 +4.28 1.5599
美元/加元 CAD= 0.9829 0.9800 +0.30 -1.38 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0346 1.0367 -0.20 +1.40 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.8340 0.8381 -0.49 +7.05 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 79.380 79.920 -0.68 -4.44 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.970 64.600 -0.98 +1.14 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.82 125.74 -0.73 -1.45 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2389 1.2356 +0.27 -5.55 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 田建华;审校 龚芳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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