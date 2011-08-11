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公司新闻(中文) | 2011年 8月 11日 星期四 11:27 BJT

〔美国个股〕英特尔称联想及华硕将在第三至四季推ULTRABOOK

路透台北8月11日电---全球最大芯片厂商英特尔(INTC.O)周四指出,联想(0992.HK)及华硕(2357.TW)将在第三至四季推出ULTRABOOK笔电.

英特尔负责行动平台部门的主管Erik Reid在台北一场记者会中并表示,预期在第四季看到售价低于999美元的ULTRABOOK笔电.

英特尔在5月发布了号称兼具平板电脑功能的Ultrabook系列笔记本电脑,预期圣诞前面市,价格在1,000美元以下.台湾华硕(2357.TW)随後也发表了一款机种.

Ultrabook系列外观纤薄,但将配置高性能处理器.英特尔高级副总裁Tom Kilroy接受路透采访时表示,到今年底,该系列电脑将占个人笔记本电脑销售的40%.[ID:nCN1811761]

--记者 詹颖颐;撰写 张雅菁;审校 丁淑琴

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