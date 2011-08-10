〔法国评等〕穆迪重申法国AAA评级,展望为稳定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月10日电---穆迪周三重申法国的AAA信用评级,且展望为稳定.
穆迪是在回覆路透提问时发表上述评论.先前有传闻称法国主权信用评级可能遭调降,令法国银行股受创.
法国兴业银行(SOGN.PA)日内挫跌逾11%,表现逊于STOXX Europe 600银行类股指数.SX7P的下跌3.6%.(完)
--编译 王冠中;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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