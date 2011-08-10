《欧洲金融焦点》法国盼进一步削减赤字,以维护最高债信评级

路透巴黎8月10日电---鉴于美国债信评等遭到调降後,市场对法国紧张的财政及银行状况惴惴不安,法国总统萨科齐周三指示财政和预算部长找出削减公共赤字的新办法.

欧元区债务危机再度盘据投资者心头,法国银行股遭抛售.法国银行业是各国业者中,对意大利和其他区内二线国家曝险最高的之一.

萨科齐稍早中断了假期,召集主要部长和央行总裁举行紧急磋商.此前,为遏制市场两周来的动荡,他在周末期间的外交协商中曾起到领导作用.