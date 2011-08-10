《欧洲金融焦点》法国盼进一步削减赤字,以维护最高债信评级

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 法国政府将检视削减赤字的新措施
* 法国总统萨科齐中断假期,召开紧急磋商
* 美国债信评等遭降,市场溃退使法国压力升高
路透巴黎8月10日电---鉴于美国债信评等遭到调降後,市场对法国紧张的财政及银行状况惴惴不安,法国总统萨科齐周三指示财政和预算部长找出削减公共赤字的新办法.
欧元区债务危机再度盘据投资者心头,法国银行股遭抛售.法国银行业是各国业者中,对意大利和其他区内二线国家曝险最高的之一.
萨科齐稍早中断了假期,召集主要部长和央行总裁举行紧急磋商.此前,为遏制市场两周来的动荡,他在周末期间的外交协商中曾起到领导作用.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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