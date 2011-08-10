〔美国经济〕6月趸售库存和销售升至纪录高位水准,但库存增幅温和

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月10日电---美国6月趸售(批发)库存创下七个月来最小增幅,因趸售销售反弹大于预期,显示未售商品增长温和,这应能支撑制造业.
商务部公布,6月整体趸售库存增长0.6%至创纪录的4,587亿美元;5月修正後为增长1.7%.
路透查访的分析师原预估6月趸售库存升1%.
库存是国内生产总值(GDP)变化的关键要项,6月趸售库存的增长温和对下半年制造业应是利多.
根据上个月公布的GDP数据,企业库存对第二季增长贡献不多.美国4-6月经济增长环比年率为1.3%;第一季更仅为微增0.4%.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二称经济较预期疲软,并承诺至少到2013年中都会维持利率于纪录低水平.
6月趸售库存是受到汽车和电脑设备库存的支撑,两者分别增长4.3%和3.5%.
6月趸售销售增长0.6%,至记录高位3,958亿美元;5月修正为下降0.3%,前值为下降0.2%.
分析师原预期6月趸售销售增长0.3%.
6月库存/销售比为1.16,代表以6月的销售速度,清库存需1.16个月;读数持平5月.(完)
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--编译 张若琪;审校 戴素萍
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