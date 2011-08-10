〔东京汇市〕欧元下跌,因欧元区银行业疑虑而承压

2242GMT---由于欧元区债务危机疑虑再起,投资者重新积极寻求避险,使欧元承压,抹去欧元近期涨幅,且市场再度猛烈震荡.

有关法国银行业体质的谣言,引发外界担心其可能是下个受害者,且危机可能蔓延至美国金融业;不过谣言稍後被否认.

美国标准普尔500指数下跌4%,美国公债收益率下滑,波动率指数大涨至22.62%.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)长时间维持利率于低档的承诺使市场也不愿增持美元,但涌向美国公债的热潮提供美元支撑.10年期美国公债收益率降至2.11%,近2008年所创的2.04%的低点.

欧元/美元EUR=在亚洲盘初下跌近0.03美元,至1.4145美元,欧元/瑞郎EURCHF=跌0.7%至1.0274瑞郎.

欧元/日圆EURJPY=徘徊于五个月低点108.35日圆.美原指数.DXY升0.33%,报74.843.

大宗商品货币受到重击,新西兰元下挫3.6%.澳元和加元兑美元及日圆亦跌.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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