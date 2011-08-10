〔东京汇市〕欧元下跌,因欧元区银行业疑虑而承压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2242GMT---由于欧元区债务危机疑虑再起,投资者重新积极寻求避险,使欧元承压,抹去欧元近期涨幅,且市场再度猛烈震荡.
有关法国银行业体质的谣言,引发外界担心其可能是下个受害者,且危机可能蔓延至美国金融业;不过谣言稍後被否认.
美国标准普尔500指数下跌4%,美国公债收益率下滑,波动率指数大涨至22.62%.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)长时间维持利率于低档的承诺使市场也不愿增持美元,但涌向美国公债的热潮提供美元支撑.10年期美国公债收益率降至2.11%,近2008年所创的2.04%的低点.
欧元/美元EUR=在亚洲盘初下跌近0.03美元,至1.4145美元,欧元/瑞郎EURCHF=跌0.7%至1.0274瑞郎.
欧元/日圆EURJPY=徘徊于五个月低点108.35日圆.美原指数.DXY升0.33%,报74.843.
大宗商品货币受到重击,新西兰元下挫3.6%.澳元和加元兑美元及日圆亦跌.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。