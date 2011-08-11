〔金砖国家〕8月10日股汇市收盘纵览

路透8月11日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月10日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF反弹收高12.23点或1.26%,报980.74点.

中国股市:沪综指受隔夜美股大涨提振小幅收升,显示恐慌情绪过後市场出现超跌反弹,但大盘高开高走後振荡回落,上档套牢压力仍然巨大令升幅明显缩减.分析人士指,短线抛压集中涌现,後期大盘料继续在2,500点上方振荡.沪综指.SSEC收报2,549.176点,上涨23.106点或0.91%,早盘涨幅一度扩大至2.1%.[.SSCN]

香港股市:终止连续六个交易日连续下跌态势,受助于投资人空头回补,加之此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺近零利率政策将至少再维持两年後,全球市场反弹.恒生指数.HSI收高2.34%,报19,783.67点,恒生国企指数.HSCE收涨1.48%,报10,580.41点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收创历史新高.美联储再保持近零利率两年承诺,进一步削弱国际美元的吸引力,隔夜美元大跌助推人民币汇价大涨.[CNY/CN][ID:nCN1890593]

========================================================================================

印度股市:收高,中止此前的六连跌,因美联储承诺近零的低利率至少还会维持两年後全球市场反弹,带动空头回补.指标BSE指数.BSESN上涨1.62%至17,130.51点,盘初涨幅一度达2.3%.23档成分股上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比走势震盪,随远期溢价动盪,盘初远期溢价大跌,因现汇美元需求大增,但稍後因央行干预疑虑而回升.卢比兑美元INR=D2收报45.2450,较周二收盘价45.205/215跌0.1%.盘中交投区间介于44.9500-45.2900.[INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,537.570点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收盘下挫4.94%,报791.00点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.07%,报29.7500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.27%,报42.1800.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市上涨,因对该地区经济有信心的投资者敲进跌深个股.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上扬0.48%至51,395.29点.国营石油公司Petrobras (PETR4.SA)股价大涨3%.[ID:nN1E7791UO]

巴西汇市:巴西货币雷亚尔创14个月来单日第二大跌幅,因市场担心欧洲债务问题和全球成长.雷亚尔兑美元BRBY重挫2.30%至1.6260,为2010年6月4日以来第二大单日跌幅.[ID:nN1E7791X2]

========================================================================================

南非股市:回吐稍早多数涨幅,因欧洲银行股大跌引发当地银行股亦下挫.但资源股守住涨幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高1%,报25,453.22点,稍早一度涨逾3%.综合指数.JALSH升0.9%至28,658.57点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特一度跌逾2.3%,因全球的不确定性令投资者规避高风险资产.兰特兑美元ZAR=D3一度跌至7.28的日低.[.JALSH](完)