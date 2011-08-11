版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 11日 星期四 09:30 BJT

〔台湾个股〕国泰金控将发行上限8亿美元的三年期海外可转换公司债

路透台北8月11日电---台湾资产最大的金控--国泰金控(2882.TW)周四表示,董事会已通过将发行上限8亿美元(约合台币232亿)的海外可转换公司债,发行期间暂定为三年.

国泰金控表示,发行可转债目的是强化财务结构、转投资子公司,以及因应未来并购之资金需求.此为今年第一期的可转换公司债.

本地时间09:16,国泰金控升0.54%,跑赢台股大盘.TWII的下跌2.78%.(完)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐