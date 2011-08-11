〔台湾个股〕国泰金控将发行上限8亿美元的三年期海外可转换公司债

全球金市：金价小幅上涨，因技术性买盘和美元下跌
“图表中方方面面都显示金价将上涨。”黄金交易商GoldSilver Central驻新加坡主管Brian Lan并称，金价可能测试1,230美元。
路透台北8月11日电---台湾资产最大的金控--国泰金控(2882.TW)周四表示,董事会已通过将发行上限8亿美元(约合台币232亿)的海外可转换公司债,发行期间暂定为三年.
国泰金控表示,发行可转债目的是强化财务结构、转投资子公司,以及因应未来并购之资金需求.此为今年第一期的可转换公司债.
本地时间09:16,国泰金控升0.54%,跑赢台股大盘.TWII的下跌2.78%.(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
“图表中方方面面都显示金价将上涨。”黄金交易商GoldSilver Central驻新加坡主管Brian Lan并称，金价可能测试1,230美元。
恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)
三星集团的第三代领导人李在镕在12月的国会听证会上称，他计划解散该战略室，但并未给出具体时间表。三星在一则公告中说，正在解散未来战略室，但未进一步详述。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)