《全球重要经济事件一览表》--8月11日-8月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月11日(四)

澳洲柏斯--世界银行行长佐利克展开访问澳洲的官方行程.

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月度公报(0800).

罗马--意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)预计将在参议院和众议院宪法与预算委员会就平衡预算的宪法改革讲话(0900).

8月12日(五)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会(1400).

8月14日(日)

悉尼--世界银行行长佐利克在亚洲协会澳亚中心年度晚宴发表演讲(0930).

8月15日(一)

阿拉巴马州佛罗伦萨--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在佛罗伦萨扶轮社和大肖尔斯/谢菲尔德地区(Greater Shoals/Sheffield)扶轮社就美国经济讲话(1700).

挪威莫尔德(MOLDE)--挪威央行副总裁Jan F.Qvigstad将就该行西北地区工作网络讲话.

8月16日(二)

悉尼--澳洲央行公布2011年8月货币政策会议记录(0130).

堪培拉--世界银行行长佐利克和澳洲国库部长斯万将联合召开媒体会(0030).

8月17日(三)

伦敦--英国央行将公布8月3-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.

雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会(MPC)会议.

8月18日(四)

东京--日本财务大臣野田佳彦在一场研讨会中发表演讲(0930GMT).

北新泽西地区--纽约联邦储备银行总裁杜德利与新泽西州北部的社区和企业领袖会面.(至8月19日)

渥太华--加拿大央行出版季刊Bank of Canada Review(1430).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)