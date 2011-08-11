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公司新闻(中文) | 2011年 8月 11日 星期四 09:20 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月11日-8月18日

汤森路透8月10日电---以下为标准普尔500企业中将于8月11日-8月18日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8/11 Q4 DeVry (DV) 1.03 21 0.99

8/11 AMC Q2 Nordstrom Inc (JWN) 0.74 18 0.66

8/11 11:00 Q2 Kohls Corp. (KSS) 1.08 16 0.84

8/11 AMC Q2 2012 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.25 30 0.03

8/11 Q2 Progressive Corp (PGR) 0.35 19 0.36

8/11 BMO Q4 Sara Lee SLE 0.20 11 0.09

8/12 BMO Q2 jcpenney Co Inc (JCP) 0.07 9 0.06

8/15 AMC Q3 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.73 13 0.54

8/15 Q4 雅诗兰黛(Estée Lauder) (EL) 0.24 18 0.29

8/15 Q2 Lowes Companies Inc (LOW) 0.66 23 0.58

8/15 Q4 Sysco Corp (SYY) 0.57 9 0.57

8/16 AMC Q3 Analog Devices Inc ADI 0.74 23 0.65

8/16 Q2 2012 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.49 33 0.32

8/16 Q2 家得宝(Home Depot) (HD) 0.83 24 0.72

8/16 BMO Q2 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.89 22 0.73

8/16 Q2 2012 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.08 24 0.97

8/17 BMO Q2 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 0.29 32 0.24

8/17 Q3 Deere & Company (DE) 1.67 14 1.44

8/17 AMC Q4 Jds Uniphase Corp JDSU.O 0.23 13 0.15

8/17 AMC Q2 Limited Brands Inc LTD 0.46 18 0.36

8/17 AMC Q1 2012 NetApp, Inc. (NTAP.O) 0.55 37 0.49

8/17 BMO Q2 Staples Inc (SPLS.O) 0.20 17 0.20

8/17 BMO Q2 Target Corp (TGT) 0.97 23 0.92

8/18 AMC Q2 2012 欧特克(Autodesk Inc) (ADSK.O) 0.41 19 0.36

8/18 AMC Q2 2012 Salesforce com Inc (CRM) 0.30 35 0.29

8/18 Q2 GameStop Corp (GME) 0.22 17 0.26

8/18 20:00 Q2 Gap Inc. (GPS) 0.33 29 0.36

8/18 AMC Q3 惠普(Hewlett-Packard) (HPQ) 1.09 33 1.08

8/18 AMC Q4 Intuit Inc (INTU.O) 0.00 20 -0.05

8/18 Q2 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 1.28 20 1.07

8/18 BMO Q2 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.46 2 -0.41

8/18 BMO Q1 2012 The J M Smucker (SJM) 1.08 12 1.04 (完)

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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