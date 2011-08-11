《美国上市公司业绩公布日程表》--8月11日-8月18日

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾百点，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
汤森路透8月10日电---以下为标准普尔500企业中将于8月11日-8月18日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/11 Q4 DeVry (DV) 1.03 21 0.99
8/11 AMC Q2 Nordstrom Inc (JWN) 0.74 18 0.66
8/11 11:00 Q2 Kohls Corp. (KSS) 1.08 16 0.84
8/11 AMC Q2 2012 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.25 30 0.03
8/11 Q2 Progressive Corp (PGR) 0.35 19 0.36
8/11 BMO Q4 Sara Lee SLE 0.20 11 0.09
8/12 BMO Q2 jcpenney Co Inc (JCP) 0.07 9 0.06
8/15 AMC Q3 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.73 13 0.54
8/15 Q4 雅诗兰黛(Estée Lauder) (EL) 0.24 18 0.29
8/15 Q2 Lowes Companies Inc (LOW) 0.66 23 0.58
8/15 Q4 Sysco Corp (SYY) 0.57 9 0.57
8/16 AMC Q3 Analog Devices Inc ADI 0.74 23 0.65
8/16 Q2 2012 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.49 33 0.32
8/16 Q2 家得宝(Home Depot) (HD) 0.83 24 0.72
8/16 BMO Q2 2012 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.89 22 0.73
8/16 Q2 2012 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.08 24 0.97
8/17 BMO Q2 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 0.29 32 0.24
8/17 Q3 Deere & Company (DE) 1.67 14 1.44
8/17 AMC Q4 Jds Uniphase Corp JDSU.O 0.23 13 0.15
8/17 AMC Q2 Limited Brands Inc LTD 0.46 18 0.36
8/17 AMC Q1 2012 NetApp, Inc. (NTAP.O) 0.55 37 0.49
8/17 BMO Q2 Staples Inc (SPLS.O) 0.20 17 0.20
8/17 BMO Q2 Target Corp (TGT) 0.97 23 0.92
8/18 AMC Q2 2012 欧特克(Autodesk Inc) (ADSK.O) 0.41 19 0.36
8/18 AMC Q2 2012 Salesforce com Inc (CRM) 0.30 35 0.29
8/18 Q2 GameStop Corp (GME) 0.22 17 0.26
8/18 20:00 Q2 Gap Inc. (GPS) 0.33 29 0.36
8/18 AMC Q3 惠普(Hewlett-Packard) (HPQ) 1.09 33 1.08
8/18 AMC Q4 Intuit Inc (INTU.O) 0.00 20 -0.05
8/18 Q2 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 1.28 20 1.07
8/18 BMO Q2 Sears Holdings Corp (SHLD.O) -0.46 2 -0.41
8/18 BMO Q1 2012 The J M Smucker (SJM) 1.08 12 1.04 (完)
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期 周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
* 招标品种：国开行1/5/10年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：80亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月7日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商、基金、保险) * 预测区间：3.18%-3.26%；3.99%-4.15%；4.11%-4.20% * 预测均值：3.24%、4.06%、4.16% 路透北京2月6日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期固息 债。路透调查显示，春节后央行公开市场连续零操作致资金净回笼，流动性压力将逐步显现 ，且今日一二级市场均表现不佳，预计明日三期债需求一般，中标结果料高于二级，三期债 预测均值分别为3.24%、4.06%和4.16%。 上海一银行交易员称，“估计明天OMO（公开市场）又是大概率不做了，估计情绪冲击 几下就崩了，应该算是央行态度的扭转吧...今天农发五年以下的还行，10年不行，长端不 敢碰，短的可能拿来防御一下。” 不过北京一银行交易员表示，明天五年期的可能比较好，资金的量是够的，绝对收益
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