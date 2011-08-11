《外汇动态》美元/日圆升至77上方,因财相谈话後停止单遭触发

0114GMT---美元兑日圆JPY=在亚洲盘触及日高77.23日圆,因受到日本财务大臣野田佳彦的谈话影响,挂在76.80-77.10的停损单遭到触发.

野田佳彦表示,正继续极度密切地关注外汇波动,并将与各国密切合作以维护市场稳定.[ID:nCN1892097]

东京交易员表示,野田佳彦的谈话有点强硬,且可能暗示国际当局将联合行动.

然美元未能进一步触发在77.20-30的停损单.由于日本适逢盂兰盆假期,出口商大都没有动作,但在78日圆上方和79日圆上方挂有卖单.

美元现报76.92日圆,较纽约尾盘水准小升0.1%.欧元/日圆EURJPY=R亦回升至109日圆上方,稍早曾跌至五个月低位108.27日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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