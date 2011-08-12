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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:04 BJT

〔台湾货币市场〕8月12日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月12日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,879.5亿台币.

--公债付息99甲7期14.0亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆8,877.3亿台币:

08/13 572.00亿

08/14 2,102.00亿

08/15 843.00亿

08/16 201.00亿

08/17 2,016.80亿

08/18 736.00亿

08/19 1,524.50亿

08/20 496.00亿

08/21 695.30亿

08/22 287.70亿

08/23 42.00亿

08/24 1,325.50亿

08/25 620.00亿

08/26 1,096.50亿

08/27 453.50亿

08/28 869.50亿

08/29 38.00亿

08/30 82.00亿

08/31 1,664.50亿

09/01 912.00亿

09/02 2,299.50亿

--公债还本付息364.8亿台币:

08/13 98甲5期2息 12.750亿

08/14 97甲5期3息 15.750亿

08/16 91甲7期9息 15.000亿

08/23 重交甲9期本金 300.000亿

08/23 重交甲9期15息 21.300亿

--国库券到期192.82亿台币:

08/26 财100-2 192.82亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--8/22: 100/8期30年期公债发行,金额300亿台币,8月17日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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