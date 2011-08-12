〔台湾货币市场〕8月12日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月12日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,879.5亿台币.
--公债付息99甲7期14.0亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆8,877.3亿台币:
08/13 572.00亿
08/14 2,102.00亿
08/15 843.00亿
08/16 201.00亿
08/17 2,016.80亿
08/18 736.00亿
08/19 1,524.50亿
08/20 496.00亿
08/21 695.30亿
08/22 287.70亿
08/23 42.00亿
08/24 1,325.50亿
08/25 620.00亿
08/26 1,096.50亿
08/27 453.50亿
08/28 869.50亿
08/29 38.00亿
08/30 82.00亿
08/31 1,664.50亿
09/01 912.00亿
09/02 2,299.50亿
--公债还本付息364.8亿台币:
08/13 98甲5期2息 12.750亿
08/14 97甲5期3息 15.750亿
08/16 91甲7期9息 15.000亿
08/23 重交甲9期本金 300.000亿
08/23 重交甲9期15息 21.300亿
--国库券到期192.82亿台币:
08/26 财100-2 192.82亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/22: 100/8期30年期公债发行,金额300亿台币,8月17日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。