《新兴市场重要经济事件预告》--8月11日-8月18日

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8月11日(四)
菲律宾马卡迪城--菲律宾央行总裁泰谭柯和财政部长普里斯马(Cesar Purisima)将在FinanceAsia举办的企业财务及财务长峰会上发言(0100).
印度孟买--印度央行理事将召开会议检视经济、货币和金融发展情况(0430).
首尔--韩国央行货币政策会议.
贝尔格莱德(贝尔格勒)--塞尔维亚央行货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开利率会议.
布宜诺斯艾利斯--南美国家联盟(UNASUR)财长和央行总裁会议.
8月12日(五)
布拉格--捷克央行公布8月4日理事会会议记录(0700).
波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议记录.
圣保罗--巴西央行官员Alexandre Tombini将在央行金融风险与稳定性研讨会上发言.
8月14日(日)
悉尼--世界银行行长佐利克将在亚洲学会澳亚中心年度晚宴上,以"全球经济发展与前景、亚洲经济情势变化、对澳洲的意涵以及世界银行的角色"为题发表演讲(0930).
8月15日(一)
阿比让--科特迪瓦(象牙海岸)财长Charles Koffi Diby将就今年馀下时间内的预算计划,对投资者和商界人士详述和说明.
约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan将在第14届年度审计师会议上,以"南非未来五年的经济前景"为题发表讲话.
8月16日(二)
无重要经济事件预告.
8月17日(三)
无重要经济事件预告.
8月18日(四)
智利圣地亚哥--智利央行将举行利率会议(2200)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 龚芳