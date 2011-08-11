〔EIA库存周报〕美国原油库存上周意外下降,因进口减少且产能利用率上升

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

8/05/11 较上周 较上年 8/05/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 348.6 -5.2 -4.1 349.8 -5.2 -5.2

馏分油 150.2 -0.6 -15.5 151.5 -0.7 -21.6

汽油 211.2 -1.0 -12.3 213.6 -1.6 -9.8

取暖油 38.5 0.2 -10.9 38.7 1.4 -12.8

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -1.4 0.1 0.1 -1.3

煤油型航空燃料 44.9 0.6 0.0 44.4 -0.6 -3.2

原油日加工量 15.0 0.0 0.5 15.6 0.1 0.6

炼厂产能利用率(%)87.6 0.5 3.4 90.0 0.7 1.9

油品供应

(四周移动平均) ----------- 19.3 0.4 -0.1

* 原油库存下降523万桶

* 汽油库存减少159万桶

* 馏分油库存减少73.7万桶

* 美国炼厂产能利用率上升0.7个百分点至90%

* 四周汽油平均需求较去年同期下降3.4%

路透纽约8月10日电---美国能源资料协会(EIA)数据周三显示,上周美国原油和油品库存意外减少,因原油进口略微下降,且炼厂产能利用率上升.

EIA公布,8月5日止当周美国原油库存减少523万桶至3.4975亿桶.接受路透调查的分析师平均预期库存增加150万桶.

原油进口下降3.4万桶,至日均907万桶.

汽油库存下降159万桶至2.1359亿桶,分析师原预计增加50万桶.

"该库存数据显示,尽管担心经济减速,但或许需求并不像我们想像的那麽糟糕,"PFGBest Research的Phil Flynn表示.

炼厂产能利用率上升0.7个百分点至90%,美国汽油日产量创953万桶的纪录水准,但EIA数据也显示,国内汽油需求为2003年以来7月份最低.

分析师原预计产能利用率下降0.4个百分点.

包括取暖油和柴油的馏分油库存减少73.7万桶,至1.5152亿桶,分析师原预估为增加110万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油合约交割地库欣的原油库存减少137万桶,至3,458万桶.

受库存数据支撑,纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价升3.59美元,或4.53%,报每桶82.89美元.

EIA数据基本符合周二美国石油协会(API)公布的报告.API周二的报告显示,美国上周原油库存下降520万桶,汽油库存下降100万桶,馏分油库存减少55.8万桶.(完)