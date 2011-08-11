《全球主要央行动态》--8月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月4日-8月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)周二采取史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称考虑进一步采取行动.美联储内部有三位决策者不同意上述决定,为1992年以来持反对观点人数最多的一次,一些投资者也担心这种内部分歧的新迹象.美联储并宣布维持利率在0-0.25%区间不变.[ID:nCN1888763][ID:nCN1888591]

**欧元区**

欧洲央行上周四决定维持指标利率在1.5%不变,暂停始于4月的加息周期.当前有迹象显示欧元区经济复苏势头减缓.[ID:nCN1876775]

**英国**

英国央行周三预测,因全球经济放缓,今明两年英国经济增速将比三个月前预测更为缓慢,这意味着通胀率可能在明年迅速下降.该央行预期通胀率今年稍晚将在5%左右触顶,与5月预期相同,未来两年将稳步降至1.8%,略低于三个月前的预估.[ID:nCN1889599]

英国央行上周四维持指标利率在0.5%不变,且保留若经济进一步放缓将再度放宽货币政策的选项.[ID:nCN1876705]

**日本**

日本央行总裁白川方明周三表示,美联储将指标利率保持在近零水准直至2013年中期的承诺,与日本央行誓言维持超低利率直到物价有望稳定的做法相近.其重申央行已做好准备,会在必要时采取适当的货币政策.[ID:nCN1889895]

周二公布的7月11-12日央行会议记录显示,一名审议委员称,由于实现物价稳定上涨的前景很渺茫,进一步放宽货币政策的潜在需求并没有降低.而另一名审议委员亦称,尽管最终决定应该在判断更多数据的基础上做出,但还是有进一步放宽货币政策的需要.[ID:nCN1885017]

日本央行上周四宣布维持隔夜利率目标在0-0.1%不变,并宣布通过扩大资产购买计划来放宽货币政策.[ID:nCN1875749]

**韩国**

韩国央行周四一如预期维持政策利率不变,为连续第二个月按兵不动.此前央行曾发出讯号,暗示通胀虽飙升,但近期市场动荡已令其利率"正常化"计划暂延.[ID:nCN1891737][ID:nCN1886737]

央行总裁金仲秀称,维持利率不变的决定获得一致通过.他表示韩国经济料维持增长势头,不断算调整对2011年4.0%的年通胀预估,但将在利率正常化过程中留意外部状况,并关注将要流入韩国的避险资产.他还认为,目前韩国不会受到全球紧张情绪的重击.[ID:nCN1892555]

**澳洲**

澳洲央行8月会议曾考虑升息,但决定谨慎观望,因市场不确定性处于高位威胁全球成长.央行在本次会议後上调通胀率预估值.该央行季度声明称,主要风险在于欧美债务问题可能朝"无序和破坏性的方式"演变,引发"全球避险情绪和不确定性升温".[ID:nCN1878279]

**印尼**

印尼央行周二维持指标利率在6.75%不变,一如预期,并称仍认为利率水准对于稳定宏观经济来讲是合适的.[ID:nCN1886719]

**俄罗斯**

俄罗斯央行上周四连续第二个月维持指标再融资利率在8.25%不变,一如预期.[ID:nCN1876045] (完)