〔台湾个股〕宏达电再砸3亿美元收购,现金充裕料持续寻觅并购标的(更新版)

(新增分析师评论及公司公告)

* 3亿美元收购Beats Electronics的51%股权

* 今年以来第五宗大型股权并购案,以强化竞争力

* 宏达电现金充裕,分析师预期将有更多并购案

路透台北8月11日电---近来收购动作频频的台湾智慧型手机品牌大厂--宏达电(2498.TW),周四宣布将以3亿美元收购美国Beats Electronics的51%股权,以企图拉大与苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)竞争者的产品差异化.

面对智慧型手机价格趋跌,分析师认为,宏达电是为透过并购来强化产品在内容或服务的附加价值,以提高产品差异化,抢食市场大饼.

宏达电今年收购动作频频,2月时宣布购买一家美国在线游戏公司的股份并收购一家英国数码技术公司,期望借此提升在高科技手机市场的竞争力.上周再宣布以1,850万美元,收购美国Dashwire Inc全部股权,以扩大行动云端服务.

"我觉得未来还会有更多并购,"KGI证券分析师柯良蔚称."透过过去几年累积的现金来并购,不买的话,竞争力不会提升."

截至今年6月底,宏达电手中现金部位约为1,164.4亿台币,较上年同期成长47.6%.

本地时间11:34,宏达电股价下跌2.93%,报796台币,其表现弱于台股.TWII0.81%跌幅.

以Beats by Dr. Dre品牌而闻名的Beats Electronics,是由美国知名音乐制作人Dr. Dre与Interscope Geffen A&M Records董事长Jimmy Iovine共同创办,主要专门制造高阶耳机以及扬声器(speakers).

宏达电新闻稿称,在完成并购後Iovine将持续担任Beats Electronics董事长.

此外,正与苹果进行专利讼诉角力的宏达电,在7月初宣布斥资3亿美元收购S3 Graphics,以强化专利布局.由于美国国际贸易委员会已判决苹果侵犯S3 Graphics两项专利,此收购案被视为宏达电为藉此反制苹果侵权指控的筹码.

近期面临质疑高成长力道恐不再的宏达电,上周预估第三季营收成长虽放缓但未如市场预期悲观,且公司表示第四季有望大幅成长.[ID:nCT0471283](完)