〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

韩国央行周四宣布维持利率不变,很可能成为亚洲决策者被迫对全球经济颓势做出回应并暂缓其对抗通货膨胀努力的先例.韩国央行的声明相当明确,指出尽管通胀仍高,但成长的下档风险增加.[ID:nCT0390886]

报导周四援引瑞士央行副总裁乔丹的话称,瑞士央行可进一步放松货币政策,而不需干预汇市."我们目前仍有不需干预汇市而进一步扩张货币政策的可能性,"乔丹在接受瑞士报纸TagesAnzeiger采访时称.[ID:nCT0390952]为了应对其所谓的"币值严重高估",瑞士央行周三表示,将通过进行外汇互换交易等举措,向市场注入更多瑞郎,以降低瑞郎的吸引力.[ID:nCN1891731]

英国央行周三预测,今明两年英国经济增速将比三个月前预测的缓慢,因全球经济放缓,这意味着通胀率可能在明年迅速下降.英国央行在季度通胀报告中没有暗示会很快升息,或推出更多量化宽松措施.[ID:nCN1889599]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率12.50% 2011年7月20日升25基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.75% 2010年11月2日升25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.25% 2011年7月13日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点

印度 附买回利率8% 2011年7月26日升50基点

附卖回利率7% 2011年7月26日升50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.50% 2011年7月7日升25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率2% 2011年7月5日升25基点

挪威 指标利率2.25% 2011年5月12日升25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2011年4月29日升25基点

隔夜拆借利率3.50% 2011年5月30日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)