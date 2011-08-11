〔台湾汇市〕台币/美元收贬5分至近四个月新低,因央行尾盘作价

路透台北8月11日电---台币兑美元TWD=TP周四收贬5分至近四个月新低,因央行尾盘进场作价.尽管台股震荡收低,但亚币走势持坚,加之出口商抛汇不断,令台币盘中汇价区间偏升.

汇银人士表示,追随美股跌势,台股盘初大跌逾百点,并拖累汇价走低.不过,随着台股回稳且跌幅缩小,出口商逢低承接美元买盘进场,加上部分外资汇入,令台币汇价由贬转升.尾盘央行循例作价,助贬台币近6分.

另外,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一周及一个月期美元/台币换汇点折价幅度持续加深.交易商对此表示,推测有银行为南山联贷即将汇出的美元部位预作准备,在远汇市场放空美元部位,并于现汇市场买汇,藉此避险、锁定价差.

"外资为调节部位有买也有卖(美元),方向不一致,...基本上台币就是被锁在一个区间内,"一位本地银行人士说.

交易员并指出,全球情势动荡不安,亚洲经济基本面相对稳健,外资虽在台股卖超,却不急着全数汇出海外,加上出口抛出美元不见有缩手迹象,外资缺乏追低意愿,有些外商银行甚至也会逢低进场承接美元,场上多空分歧.

他们预估,台币兑美元明日主要成交仍不脱28.85-29.05元间.

本地媒体工商时报指称,润成投资控股周三与银行团完成联贷签约,金额10.8亿美元.相关人士透露,连同润成投资自备款,共21.6亿美元的交割款将于央行申请获准後10日内,由兆丰、永丰、花旗三家银行汇给美国AIG总部.

不过,市场人士对此表示,交割款应会按照央行指示而分批汇出,加上近日交易量放大不少,料汇出款对台币汇价难有显着影响.

台币兑美元盘中及收盘均创下近四个月低位,上次盘中及收盘低位皆出现在4月19日,分别报29.171及29.125元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘下跌0.22%,报7,721.84点;外资及陆资在台股卖超103.04亿台币,已经连续八日卖超,累计金额为1,516.79亿.[ID:nCT0391058]

新兴汇市中,坡元SGD=周四走强,全球市场动荡中基金经理寻求避险.而韩元KRW=亦扳回大部分早盘跌幅,因韩国股市抵挡住隔夜市场中美股跌势的拖累.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.060 29.010 28.963-29.128 29.090 14.36 12.73

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.972 28.940 28.963-29.057 29.049 4.65 5.28

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.140/-0.110 -0.100/-0.085

美元/台币六个月期 -0.430/-0.400 -0.360/-0.320

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