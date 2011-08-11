〔外汇期权〕干预风险支撑美元/日圆波动率--IFR

IFR伦敦8月11日电---美元/日圆选择权波动率在隔夜市场持续上扬,现汇下探76.50下方水准,支撑有关日本央行/财务省再次干预日圆的预期.一些交易员认为,若美元/日圆跌至战後低位76.25,将迫使日本官方再次进场干预,其他市场人士认为75.00是下一道容忍界限.