〔外汇期权〕干预风险支撑美元/日圆波动率--IFR

IFR伦敦8月11日电---美元/日圆选择权波动率在隔夜市场持续上扬,现汇下探76.50下方水准,支撑有关日本央行/财务省再次干预日圆的预期.一些交易员认为,若美元/日圆跌至战後低位76.25,将迫使日本官方再次进场干预,其他市场人士认为75.00是下一道容忍界限.
指标一个月期美元/日圆价平选择权波动率在亚洲市场升至13.8/14.5%(昨日为12.8/13.5%).短天期选择权波动率持续高于20%,周一到期执行价78.50选择权波动率成交于20.5%,周二到期执行价75.00波动率报20.5%.六天期执行价76.80选择权波动率报19%,一周期选择权波动最新报18%.
今日有更多执行价76.00及77.00的选择权到期,据称在接近79的大型障碍正压抑现汇上档,令短线焦点维持在日圆升值.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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