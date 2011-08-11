〔台湾债市〕五年期殖利率踹破一年央行存单水准,短线防反弹修正

路透台北8月11日电---台湾债市殖利率周四再一下城,受到主要金融市场资金似有弃股转债迹象的带动,五年期热券100/6殖利率甚至踹破一年期央行存单水准,迫使空单回补,再让五年期殖利率下探3月以来最低.

全球经济前景疑云满布,交易商表示,市场开始思忖央行9月停止升息的机率有多高的同时,冷券已见买盘出手,不过热券交投则是持续震荡洗刷,以100/6而言,在台股午间回到平盘之上时,亦见短多获利出场.

尽管债市整体气氛有利多方,但在短线殖利率跌幅已深之後,交易商表示,须留意反弹修正的风险,预期100/6明日主要交投区间在1.04-1.08%.

"空头架构整个被破坏掉,但底部还是受到短率的压迫,还是要看经济状况去调整.上面就看下周长券的标售状况."一证券商交易人士称.

五年券100/6今日最低触及1.0341%,跌破上周一年期央行存单标售利率1.054%,且为同年期券TW5YT=OTC在3月17日触及1.031%以来最低.

在美股昨日重挫逾4%後,台湾股市今日开低逾2%,但加权股价指数.TWII收盘跌幅缩减至0.22%,报7,719.09点.

周三买家涌向美国公债,扶助10年期美债标售的得标利率创纪录低位2.14%,因对法国银行体系的忧虑加剧及投资者在美债中避险.此外,美国联邦储备理事会已言明将保持零利率至少两年,亦吸引长券买盘以追求回报.

指标10年期美债US10YT=RR殖利率在美国盘中一度低见2.0710%,进逼2008年12月创下的纪录低位2.04%.今日在亚洲电子盘中则是回升至2.19%附近波动.[US/NCN][US/TCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -3.70 1.0455 *1.0341-1.0699 518.0

10 100/5 A00105=TWO -2.30 1.3475 1.3265-1.3660 86.0

20 100/7 A00107=TWO -4.14 1.7585 *1.7585-1.7750 1.5

30 100/8 A00108=TWO -3.95 1.9055 1.9000-1.9300 7.5

* 表创该期券交易以来殖利率日低

在20年券100/7殖利率触及交易以来新低後,对于下周三的30年券100/8标售,上述交易员表示,目前寿险业在发行前交易(When-issued)尚未明显表态,或将取决于寿险对于央行货币政策前景的评估.

"若认为央行只是先做步调放缓,寿险可能对利率还是有所坚持,但若预期降息的话,他们出手会比其他人还快."

然而,由于距离9月底央行例行理事会监事议仍有一段时间,加以近日金融市场变化快速,目前市场上赌定央行下一步将暂停升息者亦属少数.

此外,交易员心中更大的问号在于,即使央行9月底暂停升息,殖利率还有多少下行空间?五年券累计8月共九个交易日以来殖利率跌幅已高达16.9基点,短线是否有超跌的疑虑?

另一票券商人士指出,重点可能必须观察在国际金融市场动荡之际,外资接下来在台湾债市的买盘力道.而今日有见行库逢殖利率低点卖出,空单亦增加,短线须留意殖利率反弹修正.

"我还是保持边走边看的态度,"他称.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7585

10 100/5 A00105=TWO 1.3475

5 100/6 A00106=TWO 1.0455

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)