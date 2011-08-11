〔台湾货币市场〕短率平稳,国库券交割令资金水位不若上日充裕(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率持平

* 国库券交割令市场资金不若上日充裕

记者 高洁如

路透台北8月11日电---台湾银行间短期利率周四大致持稳,由于今日有300亿台币的国库券交割,市场资金水位不若上日充裕,且资金分配不均.然需求面尚称平稳之下,短率大致不变.

交易人士表示,估计外商银行拿到了不少国库券,因此今日在市场可拆出馀额不若上日宽裕.不过,具保管业务的外商银行还是有一定以上的资金实力,供给代收隔夜资金的银行不少银弹.

"外商银行今天可以续约的只有一半,我们只能少报(央行)存单因应,"一本地大型银行交易员称.

至于近期联贷市场的大事--润成控股向银行团借款10.8亿美元已签约完成.银行交易员表示,预定将在15-16日拨款,随後汇款银行再汇出再交付美国AIG总部.

台湾央行周三代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.855%.[ID:nCT0390312]明年5月10日到期,今日交割.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.385%,上日在0.386%;区间为0.287-0.76%,同上日.

2-7天拆款利率区间在0.38-0.80%,与上日相同.

**短票利率仍平稳**

短票方面,票券商表示,临近周末票量稍大,不过市场的资金仍然充沛,利率较上日大致不变.

30天期内短票主要利率多在0.86%,同上日.不过今日大型银行少量承做短票,落点长短不一,利率在0.85-0.87%.

台湾央行今日共发行1,019亿台币存单.相较存单到期金额1,143亿,存单发行馀额减少124亿.[TW/MMTCN]周五到期金额为2,879.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为负198亿台币,累计超额准备为负1,038亿台币,加计前期1%的超额准备为负111亿台币.

**RP利率未有变化**

债市同业附买回(RP)利率大致稳定.投信、寿险略有小钱,整体市场延续昨日持平状况.

资金调度人士表示,部份寿险业资金流入RP市场,可能是此前赎回的公债交割款已开始回流.另外,投信端也有閒置资金,交易商收钱容易,资金面整体尚称宽裕.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,与上日相同.(完)