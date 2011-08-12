〔瑞士金融〕央行寻求更多措施以遏制瑞郎,可能进一步放宽货币政策

路透苏黎世8月11日电---瑞士央行副总裁乔丹周四据引述称,瑞士央行可能进一步放松货币政策,而不是诉诸干预手段,以因应高升的瑞郎.投资人此时纷纷揣测央行的下一步动作.

乔丹说不排除任何与独立货币政策相容的措施,包括暂时让瑞郎与欧元挂钩.乔丹此番话後瑞郎兑美元和兑欧元跌掉了5%.

分析师臆测瑞士央行接下来最有可能的动作是施行负利率政策,瑞士曾在1970年代动用此措施,近来更常运用这项政策的是日本.

不过瑞士央行迄今忍住不去直接干预市场.2009-2010年瑞郎遭抛盘时央行干预反而亏损惨重,引发要求瑞士央行总裁希尔德布兰德下台的声浪.

"我们现在仍有让货币政策更宽松,而无须干预外汇市场的可能性,"乔丹在接受瑞士报纸TagesAnzeiger专访时说,他说瑞士央行可能进一步增加流动性,同时也寻求其他货币政策举措.

在被问及暂时让瑞郎与欧元挂钩的问题时,乔丹说:"影响汇率的临时性措施是我们计画的一部分,只要这些措施能和长期物价稳定相符合的话."

瑞士信贷分析师Fabian Heller对瑞郎暂时与欧元挂钩也感到存疑:"在目前瑞郎如此被高估的情况下,在当前水平那麽做是没有道理的."

1421GMT瑞郎/欧元下跌5.3%,报1.085瑞郎.市场推测欧元/瑞郎可能会被钉在1.15瑞郎.

虽然瑞郎走强,但是瑞士出口商仍稳住阵脚.不过最近几周瑞郎飙升,瑞士央行6月时预估2011年成长率2%的目标能否达成令人存疑.

乔丹说,瑞士央行只会等到9月的例行政策会议才公布新的成长预估,不过他预估下半年成长会明显放缓.(完)