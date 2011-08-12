〔两岸金融〕台、港金融管理单位签署MOU,促进两地监理合作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月12日电---台湾金融监督管理委员会周四晚间表示,已与香港金融管理局完成签署银行业监理合作了解备忘录(MOU),未来台港双方将可就资讯交换、定期会晤和持续联系、检查、资讯保密及使用等约定,加强两地监理合作.
目前台港双方银行机构在对方境内都设有据点,台湾本地银行银行已在香港设立18家分行、2家办事处;香港在台设立3家分行、2家代表人办事处,金融往来密切.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。