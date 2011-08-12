〔金砖国家〕8月11日股汇市收盘纵览

路透8月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月11日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高9.21点或0.94%,报989.95点.

中国股市:沪综指收高1.3%创近一个月来最大单日涨幅,受社保基金进场消息提振连续第二天上涨.分析人士认为,利好消息刺激大盘短线出现超跌反弹,短线料振荡上试2,600点.沪综指.SSEC收报2,581.508点,上涨32.332点或1.27%.[.SSCN]

香港股市:恒生指数收低1.0%,受汇丰控股(0005.HK)跌势和中国互联网巨头腾讯控股(0700.HK)业绩不佳所拖累.不过交投量相对较小,表明投资者不愿逢低买入.恒生指数.HSI收在19,595.1点,恒生国企指数.HSCE收低0.7%至10,502.7点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收创逾9个月来单日最大涨幅,并随中间价一道再创历史新高.尽管国际美元大涨,但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,且中间价连日跳涨,显示人民币有明显的加速升值迹象.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水640点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3305元.[CNY/CN][ID:nCN1893439]

========================================================================================

印度股市:下跌0.4%,交投震荡,此前数据显示印度7月食品通胀加速,引发市场预期尽管全球经济不确性高,央行仍可能继续其紧缩周期.指标BSE指数.BSESN收低71.11点,报17,059.4点,21档成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比走贬,受欧元兑美元跌势和当地股市下滑拖累,石油进口商的美元需求也打压人气.卢比兑美元INR=D2收报45.4050/4150,较周三收盘价45.2450跌0.4%.盘中交投区间位在45.2050-45.4500.[INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,544.830点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高2.43%,报810.22点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.94%,报29.4705;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.36%,报42.0300.

========================================================================================

巴西股市:拉美股市上涨,因低接买盘进驻,且美国就业数据改善使市场略松口气,但美国经济放缓疑虑和欧洲可能出现信贷紧缩料阻碍进一步涨势.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨3.79%,报53,343.11点.[ID:nN1E77A1V2]

巴西汇市:巴西货币雷亚尔兑美元BRBY在整天震荡交投後,上涨0.22%,收在1.6225.[ID:nN1E77A1VM]

========================================================================================

南非股市:涨逾3%,创15个月来最大单日百分比涨幅,受美国就业市场数据优于预期的提振.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高3.3%至26,297.69点,创2010年5月以来单日最大涨幅.综合指数.JALSH升2.9%至29,490.20点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元扳回稍早跌幅,大致尾随欧元走坚;但全球金融疑虑令南非经济前景也蒙上阴影,市场震荡或使兰特走势脆弱.1537GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.24,上涨0.28%,且脱离周四的低点7.3438.[.JALSH](完)