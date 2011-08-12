《台湾报摘》--工商时报8月12日

* 头版头条:

--在政府、企业护盘总动员奏效下,台股昨日再度拉出逾220点下影线,不仅日K线连三红、成功突破5日均线反压,9日KD(随机指标)更出现这波全球股灾以来首次低档黄金交叉.

* 其他:

--台湾金融监督管理委员会要求茂德5387.TWO提存率必须达50%,公股行库整体备呆水位因而大增.根据各大行库截至7月底止的统计数据,八大公股行库整体备呆水位全面提高,最主要原因便是因应金管会要求,对茂德增加提存准备.

--外资全球大提款,造成近日各国股市下挫,外资从8月2日起卖超台股,金额已逾1,400亿台币,据证期局方面掌握数据,到10日为止,8月外资净汇出已达28亿美元(约814亿台币).

--惠誉周四示警,表示公股银行对奇美电(3481.TW)等前10大科技公司融资高达1兆3,395亿台币,其中对奇美电、鸿海(2317.TW)授信更各达3,091亿及3,070亿台币,逼近银行对单一客户授信占净值15%的上限.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.