《台湾报摘》--工商时报8月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--在政府、企业护盘总动员奏效下,台股昨日再度拉出逾220点下影线,不仅日K线连三红、成功突破5日均线反压,9日KD(随机指标)更出现这波全球股灾以来首次低档黄金交叉.
* 其他:
--台湾金融监督管理委员会要求茂德5387.TWO提存率必须达50%,公股行库整体备呆水位因而大增.根据各大行库截至7月底止的统计数据,八大公股行库整体备呆水位全面提高,最主要原因便是因应金管会要求,对茂德增加提存准备.
--外资全球大提款,造成近日各国股市下挫,外资从8月2日起卖超台股,金额已逾1,400亿台币,据证期局方面掌握数据,到10日为止,8月外资净汇出已达28亿美元(约814亿台币).
--惠誉周四示警,表示公股银行对奇美电(3481.TW)等前10大科技公司融资高达1兆3,395亿台币,其中对奇美电、鸿海(2317.TW)授信更各达3,091亿及3,070亿台币,逼近银行对单一客户授信占净值15%的上限.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。