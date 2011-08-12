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亚洲 | 2011年 8月 12日 星期五 08:28 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月12日

* 头版头条:

--美国二次衰退疑虑升高,台湾政府决定扩张支出财政政策延缓退场,行政院昨日召开2012年中央政府总预算全体会议,敲定明年中央政府岁出达1.9兆台币,较今年成长5.8%,维持财政支出高水位,超乎预期.

* 其他:

--国银赴大陆经营将一律改为母行直接登陆模式,目前透过第三地登陆的上海商银及富邦银行,须在新规定上路後两个月内提出调整计划,其中以上海商银冲击最大,降低香港子行持股至50%以下,被视为最佳解套方案.

--虽然近日全球经济情势不佳,但建商仍很看好房市後市,《住展》杂志昨日统计,大台北地区有九大行政区内的新推案再创新高价,但最近全台房屋交易件数都呈萎缩之势,购屋者是否愿意买单,值得观察.

--金门酒厂董事长李清正宣布,金酒近期将开放第三张总代理牌照,同时拟投资26亿台币全面扩厂,预计2016年产能要翻倍,达成4,000万公升以上、年营收180亿台币的目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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