《台湾报摘》--经济日报8月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国二次衰退疑虑升高,台湾政府决定扩张支出财政政策延缓退场,行政院昨日召开2012年中央政府总预算全体会议,敲定明年中央政府岁出达1.9兆台币,较今年成长5.8%,维持财政支出高水位,超乎预期.
* 其他:
--国银赴大陆经营将一律改为母行直接登陆模式,目前透过第三地登陆的上海商银及富邦银行,须在新规定上路後两个月内提出调整计划,其中以上海商银冲击最大,降低香港子行持股至50%以下,被视为最佳解套方案.
--虽然近日全球经济情势不佳,但建商仍很看好房市後市,《住展》杂志昨日统计,大台北地区有九大行政区内的新推案再创新高价,但最近全台房屋交易件数都呈萎缩之势,购屋者是否愿意买单,值得观察.
--金门酒厂董事长李清正宣布,金酒近期将开放第三张总代理牌照,同时拟投资26亿台币全面扩厂,预计2016年产能要翻倍,达成4,000万公升以上、年营收180亿台币的目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。