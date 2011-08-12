《台湾报摘》--经济日报8月12日

--国银赴大陆经营将一律改为母行直接登陆模式,目前透过第三地登陆的上海商银及富邦银行,须在新规定上路後两个月内提出调整计划,其中以上海商银冲击最大,降低香港子行持股至50%以下,被视为最佳解套方案.

--虽然近日全球经济情势不佳,但建商仍很看好房市後市,《住展》杂志昨日统计,大台北地区有九大行政区内的新推案再创新高价,但最近全台房屋交易件数都呈萎缩之势,购屋者是否愿意买单,值得观察.