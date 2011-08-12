《全球重要经济事件一览表》--8月12日-8月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月12日(五)
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会(1400).
8月14日(日)
悉尼--世界银行行长佐利克在亚洲协会澳亚中心年度晚宴发表演讲(0930).
8月15日(一)
阿拉巴马州佛罗伦萨--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将在佛罗伦萨扶轮社和大肖尔斯/谢菲尔德地区(Greater Shoals/Sheffield)扶轮社就美国经济讲话(1700).
挪威莫尔德(MOLDE)--挪威央行副总裁Jan F.Qvigstad将就该行西北地区工作网络讲话.
8月16日(二)
爱荷华州PEOSTA--美国总统奥巴马主持在东北爱荷华社区学院召开的白宫农业经济论坛.
悉尼--澳洲央行公布2011年8月货币政策会议记录(0130).
堪培拉--世界银行行长佐利克和澳洲国库部长斯万将联合召开媒体会(0030).
8月17日(三)
伦敦--英国央行将公布8月3-4日货币政策委员会(MPC)会议记录.
雷克雅未克--冰岛央行货币政策委员会(MPC)会议.
德州米德兰--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在一场社区论坛就"美联储功能和货币政策"发表演说(1720).
8月18日(四)
东京--日本财务大臣野田佳彦在一场研讨会中发表演讲(0930).
维也纳--奥地利财长Maria Fekter就补助津贴举行简报(1600).
北新泽西地区--纽约联邦储备银行总裁杜德利就地区和全国经济前景发表讲话(1235).
渥太华--加拿大央行发表季刊Bank of Canada Review(1430).
8月19日(五)
俄亥俄州哥伦布--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"金融服务业的演变和美国经济成长前景"发表演讲(1745).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。